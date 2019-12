Die Schwarz-Weißen sind heute (17 Uhr) in Pasching beim LASK zu Gast und wollen den Herbst mit einem Sieg beenden.

Gernot Trauner (rechts) foult Kiril Despodov © APA/RICHARD PURGSTALLER

Es sind oft die Details, die ein Spiel entscheiden. Das sagt nicht nur Sturms Nestor El Maestro. Das sagen viele Trainer. Zu Recht. Solch ein Detail hat im jüngsten Duell zwischen Sturm und dem LASK am 14. September dieses Jahres zugunsten der Linzer entschieden. Gernot Trauner zog gegen Kiril Despodov die Notbremse. Schiedsrichter Walter Altmann ahndete das Foul nicht. Das war in der 71. Minute. Kurz darauf gelang dem LASK ein Doppelschlag. Goiginger (75.) und Klauss (77.) trafen. LASK gewann in Graz 2:0. Die Was-wäre-wenn-Frage tut sich auf, ist aber nun belanglos.