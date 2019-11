Facebook

Emeka Eze gegen Richard Strebinger © GEPA pictures

Es ist wieder soweit. Das Spitzenspiel in der Bundesliga zwischen Rapid und dem SK Sturm steht heute (17 Uhr) auf dem Programm. Dieses Duell wird in jüngster Vergangenheit weniger wegen der fußballerischen Leistungen als Schlager- oder Spitzenspiel bezeichnet, weil andere Teams weiter oben in der Tabelle zu finden sind. Es ist die Stimmung in den Stadien (Merkur Arena oder Allianz-Stadion), die die Auseinandersetzung zwischen Grün-Weiß und Schwarz-Weiß besonders machen.