Der SK Sturm bekommt es heute (21 Uhr, ORF 1 live) zum Auftakt in die neue Europa-League-Gruppenphase mit Sporting Lissabon zu tun. Bei fünf Spielen auf österreichischem Boden konnte Sporting noch nie gewinnen - so sieht die Gesamtbilanz zwischen österreichischen und portugiesischen Klubs aus.

Im Duell Österreich gegen Portugal stellt Salzburg am Tag vor Sportings Gastspiel in Graz durch ein 2:0 bei Sportings Stadtrivalen Benfica bereits auf 1:0 für Rot-Weiß-Rot. Die Bullen führen damit nach Spieltag eins die Gruppe D in der Champions League an.

Noch am Wochenende trafen Sturm und Salzburg in der heimischen Bundesliga aufeinander. Beim 2:2 in Graz präsentierte sich insbesondere ein Akteur auf Seiten der Steirer in Top-Form: Otar Kiteishvili stellte mit einem traumhaften Distanzkracher zwischenzeitlich auf 1:1 und bereitete auch den Führungstreffer der Grazer vor.

Zum heutigen Europa-League-Duell mit Sporting sind rund 300 Fans aus Portugal in Graz zugegen. Hier finden Sie alle Informationen rund um das Spiel. Kurz vor dem Spiel sorgten die Auswärts-Fans für Aufregung, als sie Pyrotechnik in einer Grazer Straßenbahn zündeten.

Die Aufstellung des SK Sturm