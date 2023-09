Syndesmosebandriss, Muskelbündelriss, Achillessehnenprobleme, Wadenverletzung und Oberschenkelverletzung. Otar Kiteishvili hatte in den vergangenen Monaten und Jahren in Bezug auf seine Gesundheit nicht viel Glück. Immer wieder hat sich der Ausnahmefußballer zurückgekämpft. Immer wieder hat er an sich geglaubt, „auch wenn einige Phasen wirklich nicht leicht gewesen sind“. Immer wieder hat er sich in den Aufbautrainings weiterentwickelt. Steht derzeit der fitteste und beste Otar Kiteishvili aller Zeiten auf dem Platz?