Mit einem neuen Gesicht an Bord hob der SK Sturm heute in Richtung Vorarlberg ab, wo am Samstag (19.30 Uhr) Altach in der Bundesliga wartet. Der 26-jährige Innenverteidiger Dimitri Lavalee wurde von Mechelen mit Kaufoption ausgeliehen. „Am Mittwoch habe ich ein Videotelefonat mit Geschäftsführer Andreas Schicker und Trainer Christian Ilzer geführt. Danach war ich überzeugt, dass ich nach Graz kommen muss. Es war zwar in den letzten zwei Tagen etwas stressig, aber ich bin froh, dass alles so geklappt hat“, erzählte der Linksfuß im Exklusivgespräch der Kleinen Zeitung am Flughafen Thalerhof. „Sturm ist Vizemeister, Cupsieger und steht in der Europa League. Mit Standard Lüttich habe ich schon einmal im Europacup gespielt. Ich freue mich sehr.“