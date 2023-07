In der Saison 2021/22 war Jakob Jantscher noch Spieler der Saison in der österreichischen Bundesliga. Im Spieljahr 2022/23 kam er aufgrund einer hartnäckigen Wadenverletzung nur sporadisch zu Einsätzen. Noch bevor die Spielzeit 2023/24 startet, darf und muss sich der 34-Jährige mit einer neuer Rolle anfreunden. Jantscher ist beim SK Sturm nicht mehr erste Wahl. Soll heißen: Das Angebot in der Offensive ist bei den Schwarz-Weißen personell so umfangreich, dass Jantscher Letztgereihter sein wird. "Wir haben mit Jantschi gute Gespräche geführt, wie seine Rolle sein soll. Er ist ein sehr wertvoller Spieler auf dem Platz und in der Kabine. Er soll mit einer Erfahrung und seiner Kompetenz die jungen Spieler unterstützen", sagt Trainer Christian Ilzer. Einen verdienstvollen Spieler wie Jantscher möchte der Klub behalten.

Jantscher denkt nach Aussage von Ilzer im Sinne des SK Sturm. Das stimmt, wenn man den Aussagen des Routiniers zuhört. Er sagt: "Ich muss akzeptieren, wie sich der Verein positioniert. Und ich bin ein Typ, der nicht wegläuft und ich weiß auch, welche Qualitäten ich habe. Ich werde weiterhin das Maximum geben. Ich bin da, wenn ich gebraucht werde."

Er werde im Training jeden Tag Vollgas geben. "Ich bin keiner, der jetzt sagt: 'Gut, akzeptiert, meine Situation ist aussichtslos, ich mache jetzt ein Jahr Urlaub.' Nein, ich kämpfe, weil ich weiß, wie schnell sich im Fußball alles ändern kann", sagt Jantscher weiter.