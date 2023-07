Im letzten Vorbereitungsspiel für die kommende Saison gelang dem SK Sturm ein Achtungserfolg. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer setzte sich in Liebenau dank zweier Tore von Leon Grgic mit 2:0 durch. Der Eigenbauspieler zog aus gut 18 Metern ab und versenkte den Ball perfekt im Kreuzeck zur 1:0-Führung (71). In der 82. Minute legte der 17-Jährige dann aus kurzer Distanz nach Vorarbeit von Alexander Prass nach.

Die Grazer machten von Beginn an Druck und hatten in der ersten Hälfte durchaus Möglichkeiten zur Führung. Christian Ilzer schenkte in der ersten Hälfte unter anderem Kjell Scherpen im Tor das Vertrauen, der nach gut einer Stunde dann von Luka Maric ersetzt wurde. Während Stürmer Szymon Włodarczyk ebenfalls in den ersten 45 Minuten zum Einsatz kam, durfte Javi Serrano in Durchgang zwei ran.

Für Sturm geht es am Samstag (17.30 Uhr, ORF 1 live) mit der Auswärtspartie in der ersten Runde des ÖFB-Cups gegen den SAK weiter.