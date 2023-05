Der 1. Mai gehört im Normfallfall in Österreich den Mai-Aufmärschen. Spätestens seit gestern gehört er aber auch ein wenig mehr dem SK Sturm. Am Gründungstag des Vereins, am Todestag des Jahrhunderttrainers Ivica Osim wurde auf dem Hauptplatz der Cup-Triumph gefeiert. Nicht einmal 24 Stunden, nachdem die Fans Klagenfurt zum Tollhaus gemacht hatten, zelebrierten sie in Graz nochmals. Oder noch immer.