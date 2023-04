Sturms langjähriger Trainer Franco Foda hat sich in der Sky-Sendung "Talk & Tore" kein Bekenntnis zu den Grazern herauslocken lassen. Auf die Frage von Moderator Martin Konrad, ob er in Österreich nur den SK Sturm trainieren würde, sagte der Meistercoach von 2011: "Ich kann mir alles vorstellen", und führte aus: "Ich kann mir auch vorstellen, Sportdirektor zu werden, Vereinstrainer, Vereinstrainer oder auch Nationalteamtrainer." Darauf, dass die Blackys im Sommer ohne Trainer dastehen könnten, sollte Christian Ilzer aufgrund der starken Leistungen abgeworben werden, sagte Foda: "Ich gehe davon aus, dass er weiß, was er an Sturm hat."

Der Mainzer, der von 2017 bis 2022 Österreichs Nationalteam trainiert hatte, glaubt zudem nicht, dass das Meisterrennen in der heimischen Bundesliga nach der 0:2-Niederlage Sturms gegen Salzburg bereits entschieden ist. "Es wird noch Überraschungen geben und ich glaube nicht, dass schon alles entschieden ist - aber Salzburg hat jetzt alle Trümpfe in der Hand." Im September wurde Foda nach nur wenigen Monaten als Trainer beim Schweizer Meister FC Zürich aufgrund anhaltender schlechter Ergebnisse entlassen.