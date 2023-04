Während die Fastenzeit im Christentum in dieser Woche endet, dauert jene im Islam in diesem Jahr noch bis zum 20. April an. Seit 21. März verzichten Muslime in aller Welt während des Fastenmonats Ramadan zwischen Sonnenaufgang und -untergang auf die Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit. So fasten bei den steirischen Bundesligisten aktuell Hartbergs Fußball-Profis Ousmane Diakité, Ruben Providence und Mamadou Sangare sowie Sturms Amadou Dante, Jusuf Gazibegovic, Mohammed Fuseini und Albian Ajeti.