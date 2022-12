Sturm ist aktuell auf Trainingslager in Marbella. Vesel Demaku und Dominik Oroz sind freilich nicht dabei. Demaku ist für ein halbes Jahr an die Austria in Klagenfurt verliehen, Oroz ist zurück bei seinem Stammverein Vitesse Arnheim.

Aber auch Manprit Sarkaria verpasst das Trainingslager. Der Grund ist da aber ein erfreulicher: Der Offensivspieler hat freibekommen, weil er in den nächsten Tagen heiratet.

Neu dabei sind neben den Spielern von Sturm II die grundsätzlich immer wieder bei der Bundesligamannschaft der Grazer trainieren Noah Eyawo und Leon Grgic. Eyawo ist 21 Jahre alt und Linksverteidiger, Grgic ist 16 Jahre alt und ein Stürmertalent der Grazer.