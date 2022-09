Zwei Trikotsätze hat der SK Sturm für seine internationalen Abende in der Europa League präsentiert. Einen ganz in Schwarz, einen komplett in Weiß. Zum Auftakt-Sieg gegen Midtjylland weihten die Grazer zuhause den rein schwarzen Trikotsatz ein, im zweiten Gruppenspiel bei Feyenoord Rotterdam tragen die "Blackys" wieder das schwarze Trikot - die Hosen und Stutzen sind diesmal jedoch in Weiß gehalten.

Grund dafür ist die mögliche Verwechslungsgefahr, die bei einem Trikotsatz ganz in Schwarz bestünde. Gastgeber Feyenoord tritt nämlich in rot-weißen Trikots an, Hosen und Stutzen sind schwarz. Gemäß der UEFA-Regularien mussten die Sturm-Spieler daher ihre Trikotsätze durchmischen.