Gute Nachrichten gibt es für alle Anhänger des SK Sturm. Das Spiel der 2. Runde des ÖFB-Cups gegen Austria Salzburg wird am Mittwoch, dem 31. August, in der Merkur-Arena stattfinden. Die Uhrzeit ist noch nicht bekannt, weil noch nicht feststeht, ob der ORF die Begegnung übertragen wird. Abonennten haben freien Eintritt zu diesem Spiel. Das heimische Max-Aicher-Stadion kam aus Austragungsstätte wegen des dort herrschenden Flutlichtverbots nicht infrage. Ried war von den Salzburgern als Ausweichstadion angegeben. Gespielt wird jetzt aber in Graz.

Das Testspiel am Dienstag (18 Uhr) in Rottenmann gegen Al Wahda aus den Emiraten wird jedenfalls auf skstum.tv übertragen. Um den Rhythmus beizubehalten, werden heute alle schwarz-weißen Kaderspieler 45 Minuten zum Einsatz kommen.