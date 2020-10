Facebook

Der SK Sturm jubelt wieder © GEPA pictures

Der SK Sturm befindet sich weiter auf der Erfolgsspur. Nach dem 4:0-Heimsieg gegen Altach feierte die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer mit dem 2:0 bei der SV Ried den zweiten Sieg in Folge und rückt damit auf den dritten Platz in der Tabelle nach vorne.

Von Beginn an übernahmen die Steirer das Kommando. Zuerst schoss Kevin Friesenbichler, der den Vorzug gegenüber Bekim Balaj als Sturmspitze bekam, völlig alleinstehend aus kürzester Distanz an die Stange. Doch schon in der neunten Minute machte es Stefan Hierländer besser. Der Kapitän traf von der Strafraumgrenze mit dem rechten Außenrist via Innenstange zur Führung. Noch vor der Pause hätten die Gäste durch Jakob Jantscher und Andreas Kuen höher in Front gehen müssen, doch das Kreativduo scheiterte.

Wir feiern unseren zweiten @OEFBL-Sieg, bleiben in der Meisterschaft somit auch im fünften Spiel ungeschlagen und rutschen - zumindest vorübergehend - auf Platz drei vor. 🖤 #sturmgraz #tipicoBL #SVRSTU

______________

SVR 0:2 STU | ⏱️ 90.+5' pic.twitter.com/rH0aLrZ7rv — SK Sturm Graz (@SKSturm) October 24, 2020

Auch nach der Pause veränderte sich das Bild nicht. Die Schwarz-Weißen führten den Aufsteiger regelrecht vor und dominierten nach Belieben. Die Torschussstatistik von 8:0 zugunsten der Grazer spricht Bände. Spätestens nach 67 Minuten war die letzte Hoffnung der Hausherren verloren. Constantin Reiner sah nach Foul an Kevin Friesenbichler die (völlig überzogene) Rote Karte. Danach trafen Ivan Ljubic und Hierländer noch einmal Stange bzw. Querlatte. Auch Jantscher vergab eine dicke Möglichkeit.

Die Entscheidung fiel in der 78. Minute. Ljubic staubte aus kurzer Distanz zum 2:0 ab. Erstmals gelangen den Grazern zwei Siege in Folge seit fast 14 Monaten (25. August und 1. September 2019 nach dem 2:0 gegen die WSG Tirol und dem 2:1 in Altach).