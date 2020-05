Sturm-Präsident Christian Jauk spricht in der „schwierigsten Phase“ über die fehlende Sport-Lobby, seine Wünsche, Ideen und die Bundesliga-Struktur, die er mittlerweile hinterfragt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Jauk © Gepa

Ist die jetzige Phase die schwierigste in Ihrer Amtszeit?

CHRISTIAN JAUK: In die jetzige dramatische Situation sind wir unverschuldet geraten. Im Gegensatz zum Konkurs 2007, den ich maßgeblich sanieren durfte, macht diesmal die Abhängigkeit von Entscheidungen der Politik den großen Unterschied aus. Der starke Staat ist zurück, sogar der Torjubel wird vorgeschrieben. Das engt den eigenen Spielraum massiv ein. So gesehen ist es wohl die schwierigste Phase.