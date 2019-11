Facebook

Nicht nur Ivan Ljubic konnte bei der 0:4-Niederlage von Sturm gegen den WAC nicht mehr hinsehen © GEPA pictures

Der 0:3-Pausenstand gegen den WAC am Samstag veranlasste Sturm-Trainer Nestor El Maestro zu einer lauten Kabinenansprache. Die als Weckruf gedachten Worte verhallten bei den Spielern ungehört. Der durchschnittlichen Leistung in Hälfte eins folgte in Hälfte zwei „nichts“, wie der Sturm-Trainer die Vorstellung seiner Spieler in den zweiten 45 Minuten bewertete.