Der SK Sturm und seine Fans lassen ein altes Thema wieder einmal neu aufkochen: Die Sehnsucht nach dem eigenen Stadion. Warum Sturm das für notwendig hält, was der GAK dazu sagt, wie die Stadt Graz darüber denkt. Und warum der Traum wohl so schnell nicht erfüllt werden wird.

Die Merkur Arena soll nach dem Wunsch zum Sturmstadion werden. Aber das scheint Utopie © APA/ERWIN SCHERIAU

Ganz neu ist die Geschichte nicht: Der SK Sturm will „sein“ Stadion in Graz haben. Zum Thema wurde es, weil die Fans anlässlich der 110-Jahre-Feier in der Gruabn die Initiative „Sturm braucht eine Heimat“ ins Leben riefen. Das Ziel: Die Stadt soll den Schwarzen die Merkur-Arena überlassen. Eine Forderung, die auch die Vereinsspitze seit Langem stellt.Doch so einfach ist die Sache nicht in einer Stadt, die sich er "Ein-Stadion-Politik" verschrieben hat.

