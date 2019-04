Facebook

Gideon Mensah (rechts) überzeugt beim SK Sturm © GEPA pictures

Nicht mit allen Neuzugängen hat der SK Sturm in dieser Saison ein glückliches Händchen bewiesen. Ein Transfer hat allerdings unbestritten eingeschlagen. Gideon Mensah kam im Jänner leihweise für sechs Monate von Meister Salzburg, der am Sonntag (17 Uhr) auswärts in der Meistergruppe auf Sturm (Otar Kiteishvili fällt mit Fersenverletzung aus) wartet. Nach einem Kurzeinsatz gegen Mattersburg zum Auftakt stand der 20-Jährige in allen fünf Partien über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Vor allem seine Schnelligkeit und sein unbändiger Zug nach vorne haben den Ghanaer sofort zu einer Attraktion im Sturm-Spiel werden lassen. „Es läuft gut, auch wenn es am Beginn schon eine Umstellung war, erstmals in der Bundesliga zu spielen“, sagt der sehr gut Deutsch sprechende Linksfuß.

