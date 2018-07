Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/ERWIN SCHERIAU

Sturms bester Torschütze der vergangenen Saison, Deni Alar, kehrt zu Rapid zurück. Der Steirer soll in den kommenden Tagen in Hütteldorf einen Vierjahresvertrag unterschreiben und kehrt damit nach nur zwei Jahren in Graz wieder zurück zu seinem Ex-Verein.

Unter der Anhängerschaft des SK Sturm sorgt dieser Transfer für großes Unverständnis. Dass sich Deni Alar mit einer starken Saison auf den Wunschzettel vieler internationaler Klubs gespielt hat, war bekannt - doch sein Berater Franz Masser hat erst vor einem Monat gegenüber "spox" erklärt, dass sein Spieler Angebote aus dem Inland "nicht einmal in Erwägung zieht".

Das schmeckt vielen Sturm-Fans nicht:

Die Verpflichtung von #Alar versteh ich überhaupt nicht. Der hat am Ende überhaupt nicht mehr zu uns gepasst. Bei Sturm war‘s genau richtig für ihn. Jetzt kommt er wieder zurück, obwohl sich unsere Spielweise kaum verändert hat. #scr2018 — Paul (@Schroedlinger) 6. Juli 2018