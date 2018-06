Facebook

Heiko Vogel und Günter Kreissl © GEPA pictures

Der Trainerstab um Heiko Vogel und Joachim Standfest und die Spieler befinden sich aktuell im wohlverdienten Urlaub. Nur bei Günter Kreissl läuft das Telefon heiß, er muss für nächste Saison einen schlagkräftigen Kader zusammenstellen und musste bisher einige Abgänge akzeptieren.

Ab 18. Juni sind dann aber auch Trainer und Spieler wieder voll aktiv. Zum Auftakt findet der Leistungstest statt, den die Spieler gewohnt sind und der feststellen soll, ob die trainingsfreie Zeit auch tatsächlich so verbracht wurde, wie das angebracht ist. Jene Spieler, die beim U21-Nationalteam waren, rücken am 25. Juni ein, A-Nationalspieler, also Stefan Hierländer, Deni Alar, Peter Zulj und Jörg Siebenhandl, haben gar bis 3. Juli frei.

Peter Zulj: "Werde beim Trainingsstart von Sturm erscheinen"

Diese vier Spieler verpassen vier Vorbereitungsspiele. Auf ein Trainingslager verzichtet Sturm in diesem Sommer, eine Reise durch die Steiermark steht aber auf dem Programm. Die Testspiele finden im ganzen Bundesland statt. Der Testspiel-Startschuss fällt in Deutschfeistritz:

Fr., 22.06.2018, SV Deutschfeistritz 18:00 Uhr, Sportplatz Deutschfeistritz Sa., 23.06.2018, ASK Voitsberg 17:00 Uhr, Sportplatz Voitsberg Mi., 27.06.2018, NK Domzale (SLO)18:30 Uhr, Sportplatz Gralla So., 01.07.2018, FC Kopenhagen (DEN) 17:30 Uhr, Sportplatz Ilz Do., 05.07.2018, FC Middlesbrough (ENG) 18:30 Uhr, Stadion Kumberg Do., 12.07.2018, FC Krasnodar (RUS)

Wo das Testspiel gegen Krasnodar stattfindet ist noch nicht klar. Geplant sind auch Tests am 8. und 15. Juli. Wer da der Gegner sein wird und wo und wann das Spiel stattfinden wird, ist noch nicht klar.

Die Pflichtspielsaison beginnt für Sturm zwischen 20. und 22. Juli mit der ersten Runde im ÖFB-Cup. Am 24. oder 25. Juli ist man dann gegen Ajax oder Basel in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation gefordert. Der Startschuss in die Bundesliga fällt am 28. oder 29. Juli für Sturm Graz.