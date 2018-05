Facebook

Nach dem Cup-Sieg ist vor der Meisterschaft. Und dort geht es für den SK Sturm noch um sehr viel. Um die Champions League, um genau zu sein.

Denn werden die Grazer Zweiter, würden sie in der zweiten Qualifikationsrunde zur Millionenliga einsteigen. Und bereits an diesem Wochenende kann Sturm den Vizemeistertitel fixieren. Dafür müssen die Grazer am Samstag (16 Uhr) zu Hause gegen den LASK gewinnen, am Sonntag darf Rapid gegen Salzburg nicht mehr als einen Punkt holen.

In der Qualifikation zum Konzert der Großen würden harte Brocken auf die Grazer warten.

Fix ist: Sturm wäre in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League ungesetzt. Die möglichen Gegner lauten wie folgt:

FC Basel (Vizemeister Schweiz)

Ajax Amsterdam (Vizemeister Niederlande)

Der dritte mögliche Gegner steht noch nicht fest. Möglich sind aber:

PAOK Saloniki (Vizemeister Griechenland) oder Besiktas, Galatasaray (beide Türkei), Viktoria Pilsen, Sparta Prag (beide Tschechien)

Der Modus:

Übersteht Sturm die zweite Qualifikationsrunde der Champions League ist fix: Die Grazer stehen in einer internationalen Gruppenphase. Denn: Auch wenn die Schwarz-Weißen in der dritten Qualirunde oder im Play-off zur Champions League scheitern, spielen sie in der Europa League.

Scheitert Sturm in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League, steigen die Grazer in der dritten Qualirunde der Europa League ein (gleiches gilt natürlich für jedes andere österreichische Team, sollte Sturm nicht Zweiter werden)