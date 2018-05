Facebook

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (links) und Volksrocknroller Andreas Gabalier © GEPA pictures

Der SK Sturm im Cup-Finale - das hat wieder zu einer schwarz-weißen Völkerwanderung über die Pack geführt. Mehr als 25.000 Fans haben sich auf den Weg gemacht, um das sensationelle 1:0 des SK Sturm über Salzburg zu sehen und mit den Grazern zu jubeln. Unter ihnen: Sturm-Fan Hermann Schützenhöfer.

Und der Landeshauptmann der Steiermark freute sich über einen "ganz tollen Sieg", ganz besonders nach der 1:4-Liga-Niederlage gegen Salzburg am vergangenen Sonntag. "Da haben viele gemeint, das hat sowieso keinen Sinn. Doch Sturm ist eine tolle Truppe. Der David hat den Goliath bezwungen."

"Für den Österreichischen Fußball ist das gut"

Der Landeshauptmann, der sich selbst als "lebenslangen Sturm-Anhänger" bezeichnet, habe die Nerven schon bei der Anfahrt verloren. "Ich glaube, für den Österreichischen Fußball ist das gut. Nichts gegen Salzburg, sie sind ganz toll." Und schließlich wagte er auch einen vorsichtigen Ausblick in die Zukunft - kann man sich da weitere Titel vom SK Sturm erwarten. "Man soll den Mund nicht zu voll nehmen. Aber wir haben einen tollen Trainer, einen sehr guten Sportdirektor und einen entschlossenen Präsidenten.

Social Media und Co.: So feierte Sturm den Cup-Sieg

An Schützenhofers Seite im VIP-Klub war übrigens auch "Volksrocknroller" Andreas Gabalier - und dieser eilte nach dem Schlusspfiff in die Katakomben des Wörthersee-Stadions. Dort gab er mit den feiernden Sturm-Spielern live "Hulapalu" zum besten.