Mit Gabalier und Co.So feierten die Sturm-Spieler den Cup-Triumph

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Sturm-Kabine wurde in Klagenfurt zur Party-Zentrale © GEPA pictures

Der SK Sturm Graz ist Cup-Sieger 2018 - und das völlig verdient. Die Grazer dominierten im Klagenfurter Wörthersee Stadion den Ligakrösus aus Salzburg und gingen nach 120 Minuten mit einem 1:0-Sieg jubelnd vom Feld.

Während es von den Salzburgern Lob für Graz gab (Valon Berisha: "Wenn man sieht, wie Sturm gekämpft hat, muss man den Hut ziehen, sie waren am Schluss besser." - mehr in den Reaktionen), war die Laune der Schwarz-Weißen und dem zahlreich angereisten Anhang am Höhepunkt.

Wie stolz die Spieler des SK Sturm auf das Erreichte sind, dokumentieren die Postings auf den sozialen Medien. So kam etwa "Volksrocknroller" Andreas Gabalier in die Kabine der Grazer und gab eine Live-Version von "Hulapalu" zum besten, die Spieler veröffentlichten Bilder und Videos von der Partystimmung in den Katakomben des Wörthersee-Stadions. Die Nacht wurde in Klagenfurt zum Tag:

Vamoooos 🏆 #daisdasding🏆 Ein Beitrag geteilt von Dario Maresic (@daki.35) am Mai 9, 2018 um 3:58 PDT

Da ist das Ding 💪🍾 Ein Beitrag geteilt von Marvin Potzmann (@marvin_potzmann) am Mai 9, 2018 um 3:18 PDT

Social Media und Co.: So feierte Sturm den Cup-Sieg Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU) (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU) (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU) 1/20