Für den SK Sturm und seine Anhängerschaft gibt es kein emotionaleres Datum als den 1. Mai. Im Jahr 1909 wurde der Klub im Grazer Augarten von Fritz Longin und Freunden gegründet und besteht bis heute. Im Jahr 2022 ist Sturms Jahrhunderttrainer Ivica Osim nur fünf Tage vor seinem 81. Geburtstag verstorben. „Sturm deckt alles, was schwarz ist in meinem Leben. Alles, was weiß ist, auch“, lautet das legendäre Zitat von Osim. Der Bosnier wird nicht nur wegen seiner Erfolge im Fußball in Erinnerung blieben, sondern wegen seines Menschseins. Er prägte mit seiner Art zu leben eine ganze Fußball-Generation, weit über Landesgrenzen hinaus.

Mit Osim feierten die Grazer die größten Erfolge ihrer Vereinsgeschichte. Unter seiner sportlichen Leistung holten die Schwarz-Weißen zwei Meistertitel (1998 und 1999) und drei (1996, 1997, 1999) von insgesamt sechs Cup-Trophäen. Unter Franco Foda jubelte man sowohl über einen Meistertitel (2011) und einen Cup-Sieg (2010). Den Cup-Pokal einmal in die Höhe stemmen durfte die Mannschaft unter Heiko Vogel (2018) und Christian Ilzer (2023).