Heiß her ging es im Bundesliga-Gipfeltreffen zwischen Sturm und Salzburg, das die Mozartstädter mit 1:0 für sich entschieden haben. Viel mehr diskutiert wurde aber im Anschluss über die Roten Karten, die in der Nachspielzeit Überhand nahmen. Sturms Jon Gorenc Stankovic und Dimitri Lavalee bzw. Salzburgs Lucas Gourna-Douath sahen wegen Tätlichkeiten die Rote Karte. Sturms Geschäftsführer Andreas Schicker sah dieselbe Karte im Anschluss an die Partie, weil er einen Kniefall für Salzburg symbolisierte. Der Strafsenat tagt und wird die Sperren heute noch bekanntgeben.

Keine Anklage gab es indessen für Oumar Solet. Der Innenverteidiger des Serienmeisters zog Stankovic inmitten der Rudelbildung im Schwitzkasten weg. Für Schicker und Sturm-Trainer Christian Ilzer handelte es sich um das „schwerste Vergehen von all diesen Aktionen“. Einen Ausschluss für Solet gab es allerdings nicht, weil das Schiedsrichtergespann um Stefan Ebner die Aktion nicht wahrgenommen hatte.

Allerdings wird es als Tatsachenentscheidung abgehandelt. Der Grund: In der schriftlichen Stellungnahme wird angeführt, dass Video Assistant Referee Manuel Schüttengruber die Aktion zwar gesehen, aber aufgrund der für ihn sichtbaren Videoeinstellungen nicht richtig wahrgenommen hat.

Bei Donis Avdijaj wird ein Verfahren eingeleitet

Anders verhält es sich bei Hartberg-Offensivmann Donis Avdijaj. Seine obszöne Geste wurde nicht wahrgenommen, weshalb der Disziplinarankläger ein Verfahren eingeleitet hat.