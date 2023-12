Eine wahre Hoch-Zeit erlebt der SK Sturm, seit Andreas Schicker im Jahr 2020 das Amt des Sport-Geschäftsführers bei den Grazern übernommen hat. In der Bundesliga feierten die Schwarz-Weißen nach einem dritten Platz zwei Vizemeistertitel. Zuletzt gab es einen Triumph im ÖFB-Cup zu bejubeln. Dazu gelang es jüngst, erstmals nach 23 Jahren wieder im Europacup zu überwintern. In der Zwischenrunde der Conference League geht es gegen Slovan Bratislava um den Einzug in das Achtelfinale.

Um bestens vorbereitet zu sein, bestreitet Sturm drei Trainingslager – zwei Mal im slowenischen Catez sowie in Belek (TUR). Dazu gibt es Testspiele gegen Rijeka (CRO), Korona Kielce (POL), Kecskmeti (HUN), Cracovia (POL), ZSKA Sofia (BUL) und die ukrainischen Teams von Dnipro und Lwiw, bevor am 2. Februar der Pflichtspielauftakt gegen Austria Wien im ÖFB-Cup-Viertelfinale erfolgt.

Schicker wird schon am 30. Dezember in Feierlaune sein. Da heiratet der Obersteirer (in kleinem Rahmen) seine Melanie, die Mutter ihres gemeinsamen, eineinhalb Jahre alten Sohnes Matteo.