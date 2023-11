Der SK Sturm hat einmal mehr die Chance, Geschichte zu schreiben. Mit einem Punktgewinn im heutigen (18.45 Uhr) Europa-League-Spiel der Gruppe D gegen Rakow sind die Grazer im kommenden Kalenderjahr weiter auf dem internationalen Fußball-Parkett vertreten. Als Gruppendritter würden die Schwarz-Weißen in der Zwischenrunde der Conference League weiterspielen. Bei einer Niederlage fällt die Entscheidung über ein Europacup-Frühjahr in der letzten Runde am 14. Dezember. Sturm ist bei Sporting zu Gast, Rakow empfängt Atalanta Bergamo.