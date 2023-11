Eine Zeitreise der ganz besonderen Art erlebt man, wenn man mit Herbert Kochauf an einem Tisch sitzt. Es verwundert nicht, dass er unzählige Anekdoten auf Lager hat – immerhin handelt es sich bei ihm um das längstdienende Mitglied des SK Sturm. In neun Tagen feiert Kochauf seinen 90. Geburtstag. Das Alter kennt man ihm weder körperlich noch geistig an – im Gegenteil. Geschichten – vom Zweiten Weltkrieg („Eine schreckliche Zeit“) bis hin zu aufmunternden Episoden – sind wie auf Knopfdruck abrufbar. Also auch über „seinen“ SK Sturm, oder wie er es gerne nennt: „Mein Alles!“