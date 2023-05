Eines ist unbestritten. Die Klagenfurter machten es der Wiener Austria alles andere als leicht. Die Heimischen fanden in der Anfangsphase richtig gut in die Partie und ließen die Gäste kaum vor das eigene Tor kommen. Die Waidmannsdorfer stellten in einer äußerst intensiven Begegnung die Passwege früh zu. Doch was fehlte? Die nötige Präzision, die zündenden Ideen sowie die Torszenen.