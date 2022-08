Vier Partien absolvierten Austria Klagenfurt und Rapid Wien in der Bundesliga-Neuzeit gegeneinander. Gewinnen konnten die Violetten gegen Grün-Weiß bisher noch nicht. Heute um 17 Uhr steigt im Wörthersee-Stadion das nächste Duell. Und es bedarf schon einer Sonderleistung der Heimischen, um am Ende über drei Punkte jubeln zu können. "Wir haben durch den Abgang von drei Spielern 40 Prozent unserer Torquote verloren, die Neuen sind noch nicht so weit, das ausgleichen zu können. Wir im Trainerteam akzeptieren das, ich hoffe, das gesamte Umfeld auch", stellt Austria-Trainer Peter Pacult klar.