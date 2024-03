„Wir brauchen nicht groß darüber reden, was nicht gepasst hat. Da waren sehr viele Sachen dabei. Wir sind am Boden der Realität angekommen“, fand Austrias Christopher Cvetko nach der klaren 0:4-Heimniederlage gegen Sturm Graz direkte Worte. Der Kärntner betont, „dass wir jetzt sehen, was uns in den nächsten Spielen erwartet. Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen.“