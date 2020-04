Gemeinsam stellten am Donnerstag der SV Ried und der SK Austria Klagenfurt einen Antrag, die Bundesliga auf 14 Vereine aufzustocken, sollte die zweite Liga vorzeitig abgebrochen werden. Entscheidung fällt am 7. Mai.

Auf dem Feld Gegner: Austria und Ried © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Jannach)

In den Farben getrennt, in der Sache vereint: Der SK Austria Klagenfurt und die SV Ried haben am Donnerstag satzungsgemäß und fristgerecht bei der österreichischen Bundesliga einen gemeinsamen Antrag auf die Aufstockung der Tipico Bundesliga auf 14 Klubs gestellt, sollte die Saison in der Zweiten Liga aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen werden müssen.