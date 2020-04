Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Valerien Ismael bittet seine Burschen am Montag zum Training © GEPA

Als erster österreichischer Fußball-Bundesligist nimmt der LASK am Montag das Kleingruppentraining auf. Alle anderen elf Oberhaus-Clubs sowie Cup-Finalist Austria Lustenau folgen in den kommenden Tagen, wie ein APA-Rundruf am Sonntag ergab. Ermöglicht wird der Trainingsstart durch eine Verordnung des Gesundheitsministeriums, die am Montag in Kraft tritt und Einheiten mit je sechs Spielern erlaubt.

Bereits am Samstag waren Spieler und Betreuer des LASK Coronavirus-Tests unterzogen worden, die Ergebnisse standen zunächst noch aus. Das Montag-Training des Tabellenführers in der Raiffeisen-Arena in Pasching beginnt um 10.00 Uhr, davor steigt im Bereich der Gästebank eine kurze Pressekonferenz mit Präsident Siegmund Gruber, Vizepräsident Jürgen Werner, Trainer Valerien Ismael und Kapitän Gernot Trauner. Alle Medienvertreter müssen Masken tragen und einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten.

Die übrigen Clubs lassen sich noch etwas Zeit. Meister Red Bull Salzburg wird laut Vereinsangaben wohl am Dienstag starten - so wie eventuell auch Rapid, Sturm Graz, der WAC und Lustenau.

Bei der Austria, Mattersburg und dem SKN St. Pölten könnte es am Mittwoch losgehen, am Donnerstag dürften die Profis von Hartberg und Altach ihr Rasen-Comeback geben. Die Admira und WSG Tirol konnten am Sonntagnachmittag im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Trainings kein Datum nennen.