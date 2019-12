Facebook

LASK gegen Rapid © GEPA pictures

Das 0:4 gegen Rapid hat dem einen oder anderen LASK-Fan wohl nicht gut getan. Während der Partie warfen die Anhänger der Oberösterreicher immer wieder Gegenstände Richtung Rapid-Spieler.

So wurde etwa Taxiarchis Fountas, Torschütze zum 2:0 der Wiener, mit Bierbechern und anderen Gegenständen beworfen. In der "Krone" berichtet Tormann Rapid-Tormann Richard Strebinger sogar davon, mit Fischen beworfen worden zu sein.

Der LASK reagierte am Montagnachmittag in einer Aussendung. "Das Werfen von Bechern, Feuerzeugen, Fahnenstangen und Fischen ist mit den Werten unseres Klubs unvereinbar und in keinster Weise zu tolerieren", hieß es darin. Man wolle sich bei den Spielern des SK Rapid für die Vorfälle entschuldigen.

Der LASK hat eigenen Angaben zufolge bereits mit der Ausforschung der Täter begonnen. "Nach erfolgter Ermittlung der werfenden Personen werden wir in der gewohnten Härte gegen diese Verfehlungen vorgehen und Strafen aussprechen. Unser Verein hat bereits in der jüngeren Vergangenheit deutlich gemacht, dass ein derartiges Verhalten nicht toleriert wird", schrieben die Linzer.

In der Halbzeit der Partie kritisierte LASK-Präsident Siegmund Gruber die Wiener noch für ihr Verhalten mit ihren Ultras.