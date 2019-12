Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Siegmund Gruber ©

In der Halbzeit der Partie LASK gegen Rapid (0:4) wurde der Präsident der Oberösterreicher, Siegmund Gruber, auf "Sky" auf sein Verhältnis zum neuen Rapid-Boss Martin Bruckner angesprochen. Mit dem alten Präsidenten der Hütteldorfer, Michael Krammer, hatte Gruber ja so seine Probleme.

"Es kommt darauf an, ob er, so wie der letzte Präsident, den Ultras den roten Teppich ausgerollt hat und so wie es Herr Müller einmal gesagt hat, mit ihnen im Bett liegt. Wenn es so ist, wird es relativ schwer", sagte Gruber. Wenn dem nicht so sei, könnte man eine gute Basis aufbauen. Gruber. "Der Glaube stirbt zuletzt."

Weiters sagte der LASK-Boss. "Mir liegt es fern, dass ich immer die Rapid kommentiere. Weil grundsätzlich ist das so, wie wenn in China ein Rad umfällt, dass mich das interessiert, wer bei Rapid Präsident wird."