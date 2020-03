Facebook

Giuseppe Conte © APA/AFP/TIZIANA FABI

Alle Sportveranstaltungen in Italien sollen wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorerst ohne Publikum stattfinden. Damit sollen weitere Ansteckungen vermieden werden, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Mittwochabend in einer Videobotschaft an das Land. Nach Medienberichten gilt dies bis zum 3. April.

In Italien gibt es die meisten Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 in Europa. Rund 3.100 Menschen haben sich mit dem Virus infiziert, mehr als 100 sind bereits gestorben. Mehrere Fußballspiele der Serie A und des italienischen Cups waren deswegen zuletzt verschoben worden.

Viele Sportarten betroffen

Betroffen sind vom Zuschauerbann neben den Fußball-Spielen in der Serie A u.a. auch das Champions-League-Achtelfinal-Match von Juventus Turin gegen Olympique Lyon (Hinspiel 0:1) am 17. März sowie die Europa-League-Spiele von Inter Mailand gegen Getafe (12.) und AS Roma gegen den FC Sevilla (19.3.).

Das Europa-League-Rückspiel von Inter Mailand in Getafe am 19. März muss ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Dem Radklassiker Mailand-Sanremo am 21. März droht nun die Absage. Auch das alpine Ski-Weltcup-Finale in Cortina d'Ampezzo (18. bis 22. März) ist vom Zuschauer-Ausschluss betroffen, ebenso die weiteren EBEL-Play-off-Spiele des in Bozen beheimateten Eishockey-Clubs HCB Südtirol.