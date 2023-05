In dieser Saison läuft es für Real Valladolid noch nicht, der spanische Klub ist in akuter Abstiegsnot. Mit 35 Zählern liegt man nur einen Punkt vor einem Abstiegsrang, am Wochenende verlor man 0:3 gegen Sevilla.

Die Art und Weise der Niederlage sorgte aber für große Aufregung in Spanien. Denn Schiedsrichter Arias pfiff wenige Sekunden vor dem Führungstor der Heimmannschaft zur Pause – aus unerfindlichen Gründen und mitten in der Offensivaktion. Daran änderten auch die lautstarken Proteste von Real Valladolid nichts.