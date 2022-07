Der Transferkrimi dieses Sommers fand nun endlich ein Ende. Robert Lewandowski wechselte zum FC Barcelona und kehrt dem FC Bayern somit nach acht Jahren den Rücken. Die Katalanen sollen eine Ablöse von 50 Millionen Euro für ihn bezahlt haben, der Pole hatte zuvor bereits mehrmals angedeutet, München unbedingt verlassen zu wollen.

Dementsprechend glücklich zeigte sich der Torjäger nach seiner Ankunft im Teamcamp des FC Barcelona in Miami. Der spanische Spitzenklub ist derzeit auf US-Tour. "Endlich bin ich hier. Ich bin darüber sehr glücklich. Die letzten Tage waren sehr lang, aber jetzt ist der Transfer endlich durch und ich kann mich auf ein neues Kapitel in meinem Leben konzentrieren", sagte der 33-Jährige im Gespräch mit dem vereinseigenen TV-Sender. "Ich bin ein Typ, der immer gewinnen möchte. Nicht nur die einzelnen Spiele, sondern auch Titel."

Über Trainer Xavi hatte Lewandowski nur Gutes zu berichten: "Ich wusste von Beginn an, dass seine Ideen und Denkweisen in die gewünschten Richtungen gehen." In den Sozialen Netzwerken gab es auch ein Video zu sehen, in dem der Pole von seinen neuen Teamkollegen während des Essens herzlich begrüßt wird.