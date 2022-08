Liverpool ist mit Anlaufschwierigkeiten in die neue Saison der Premier League gestartet. Der englische Vizemeister musste sich zum Auftakt am Samstag beim überzeugenden Aufsteiger Fulham mit einem 2:2 (0:1) begnügen. Southampton, die Elf von Ralph Hasenhüttl, verlor nach 1:0-Führung bei Tottenham 1:4. Leeds schlug Wolverhampton 2:1, Bournemouth siegte geen Aston Villa 2:0, Newcastle bezwang Aufsteiger Nottingham Forest 2:0.

Zweitliga-Champion Fulham ging durch Aleksandar Mitrovic (33., 72./Foulelfmeter) per Doppelpack zweimal in Führung, bei den "Reds" von Jürgen Klopp überzeugte Neuzugang Darwin Nunez mit einem sehenswerten Fersler-Tor (64.) sowie einem Assist.

Erst ein später Treffer von Mohamed Salah (81.) verhinderte einen Fehlstart für Liverpool. Im legendären Craven Cottage in London brachte Fulham den Mitfavoriten auf die Meisterschaft an den Rand einer Niederlage. Mitrovic, der in der Zweitliga-Saison mit 46 Treffern überlegen Torschützenkönig geworden war, sorgte per Kopf überraschend für die Führung des Außenseiters. In der 51. Minute feierte 75-Millionen-Mann Darwin Nunez sein Premier-League-Debüt, nur kurz darauf traf der 23-Jährige aus Uruguay per Fersler zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Nachdem Mitrovic von Virgil van Dijk im Strafraum gefoult wurde, verwandelte der Torjäger den fälligen Elfmeter eiskalt. Allerdings gelang Salah in der Schlussphase noch das verdiente 2:2. Denn die Klopp-Elf hatte auch Pech, erst traf Luis Diaz nur die Stange (93.), Jordan Henderson kurz vor dem Ende die Latte (93.).