Lionel Messi - winkt der dem FC Barcelona nach 20 Jahren wirklich zum Abschied? © AFP

Mitunter ist es schwierig, die Dimension von Sachverhalten einzuordnen. In diesem Fall wäre der Tweet des Politologen Peter Filzmaier ein Fingerzeig. Denn der richtete kurz nach Bekanntwerden der Tatsache, dass Lionel Messi per Einschreiben (und nicht, wie zunächst fälschlich übersetzt wurde, per Fax) seinem Klub FC Barcelona seinen Wechselwunsch mitgeteilt habe, folgenden Appell an Zib2-Moderator Armin Wolf: „Bitte Sendung umstellen, verlängern, Sondersendung oder so. Würdest Du ja auch tun, wenn der Papst im Vatikan kündigt, oder?“