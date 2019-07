Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

So kann man schon einmal Match entscheiden. Harry Kane legt den Ball in der dritten Minute der Nachspielzeit von der Mittellinie aus zum 3:2-Sieg ins Netz.

Die Zuseher sahen beim Aufeinandertreffen der beiden Topklubs im International Champions Cup eine flotte Partie. Erik Lamela eröffnete die Torejagd, als er die Spurs nach einer halben Stunde in Führung schoss. Nach der Halbzeitpause kam die Mannschaft von Maurizio Sarri, der sein Debüt auf der Bank der "Alten Dame" feierte, besser ins Spiel. Treffer von Gonzalo Higuain (56.), der nach starker Kombination erfolgreich war, und Cristiano Ronaldo (60.) drehten die Partie zugunsten des italienischen Rekordmeisters.

Der Champions League-Finalist vom Vorjahr ließ sich aber nicht unterkriegen. Lucas Moura gelang in der 65. Spielminute der schnelle Ausgleich. Die folglich weiterhin hochklassige und attraktive Partie in Shanghai konnte dann Tottenham für sich entscheiden. Harry Kane fasste sich aus gut 50 Metern ein Herz und hielt drauf. Juve-Keeper Wojciech Szczesny, der für die zurückgekehrte Torhüter-Legende Gianluigi Buffon in die Partie gekommen war, streckte sich vergeblich.

Kane feierte seinen eigenen Treffer mit einem lockeren "Good to be back"-Tweet. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft war vergangene Saison langzeitverletzt und kehrte erst unmittelbar vor dem Champions League-Finale gegen Liverpool zurück.