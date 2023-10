Die UEFA hat die Wiener Austria, Rapid und den LASK mit jeweils fünfstelligen Geldstrafen und bedingten Zuschauer-Beschränkungen belegt. Die "Veilchen" müssen wegen Vorkommnissen im Quali-Heimspiel der Conference League gegen Legia Warschau 70.500 Euro zahlen, zudem wurde eine auf zwei Jahre bedingte Sperre gewisser Sektoren in Europacup-Heimpartien ausgesprochen. Der gegen Legia ausgeschlossene Austria-Profi Aleksandar Jukic wurde für drei internationale Spiele gesperrt.

Die Rapidler haben wegen Fehlverhaltens eigener Fans im Conference-League-Play-off bei Fiorentina 35.000 Euro zu berappen und müssen den Florentinern zudem den entstandenen Schaden - etwa zerstörte Stadionsitze - ersetzen. Sollten sich die Hütteldorfer Anhänger in den kommenden beiden Jahren neuerlich daneben benehmen, droht Rapid ein Europacup-Auswärtsmatch ohne grün-weiße Fans.

Der LASK überweist der UEFA 20.000 Euro und kassierte ebenfalls eine auf zwei Jahre bedingte Sperre für eigene Fans bei einem Europacup-Auswärtsspiel. Grund für die Sanktion ist das Verhalten von LASK-Fans im Europa-League-Play-off in Mostar, wo im Stadion unter anderem 150 Sesseln zerstört wurden. Dieser Schaden muss den Bosniern ersetzt werden.

Sollten Anhänger der Linzer am 26. Oktober bei Union Saint-Gilloise wieder negativ auffallen, bestünde die Gefahr, dass der LASK für das Match am 30. November an der Anfield Road gegen Liverpool keine Tickets bekommt.