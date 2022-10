Keinen Sieger hat es im Fußball-Conference-League-Duell in der Austria-Wien-Gruppe H zwischen Lech Posen und Be'er Sheva gegeben. Die polnischen Gastgeber trennten sich am Donnerstagabend in Runde 3 mit 0:0 von den Gästen aus Israel. Durch das Ergebnis bleiben die "Veilchen" auch nach der 0:5-Niederlage bei Villarreal im Kampf um den Aufstieg in die K.o.-Phase. Lech hält bei vier Zählern, Be'er Sheva bei zwei, die Austria bei einem.

In Gruppe D unterlag der 1. FC Köln im Heimspiel Partizan Belgrad mit 0:1 (0:1). ÖFB-Legionär Florian Kainz führte die Mannschaft von Steffen Baumgart als Kapitän auf das Feld und wurde in der 62. Minute für Landsmann Dejan Ljubicic ausgetauscht. Das Goldtor für die Gäste aus Serbien erzielte Svetozar Markovic bereits in der neunten Spielminute. Beim 0:0-Unentschieden zwischen Rigas FC und Istanbul Basaksehir in Gruppe A sah der Österreicher Tomas Simkovic aufseiten der Letten in der 70. Spielminute die Gelb-Rote-Karte.

Unterdessen erkämpfte Rapid-Bezwinger FC Vaduz in Gruppe E mit Stürmer Manuel Sutter in Kosice ein 2:2 gegen das ukrainisches Team Dnipro-1. Sutter wurde in der 82. Minute für seinen Landsmann Anes Omerovic ausgetauscht. In Gruppe H verlor Zalgiris Vilnius mit dem burgenländischen Innenverteidiger Mario Pavelic 0:2 bei Pyunik Eriwan.