LASK - AZ Alkmaar 2:0 (Gesamt: 3:1)2:0! Marko Raguz schnürt den Doppelpack!

Nach dem 1:1 in Alkmaar hat der LASK heute die Chance auf den größten internationalen Erfolg der Vereinsgeschichte und könnte in das Achtelfinale der Europa League einziehen.

Marko Raguz vergab zunächst zwei große Möglichkeiten, ehe er den LASK per Elfmeter in Führung brachte und dann zum 2:0 erhöhte. © GEPA pictures

In der ersten Hälfte vergibt der LASK in einer flott geführten Partie durch Marko Raguz und Dominik Frieser zunächst drei Top-Möglichkeiten, ehe Schiedsrichter Srdjan Jovannovic kurz vor dem Halbzeitpiff nach einem Foul von Oussama Idrissi an Reinhold Ranftl auf Efmeter entscheidet. Dem vorausgegangen ist ein verheerender Ballverlust im Spielaufbau der Holländer. Raguz lässt sich nicht zweimal bitten und verlädt Marco Bizot. Nur unmittelbar nach Wiederanpfiff kommt Raguz nach einem langen Einwurf im Strafraum mit etwas Glück zum Ball und wuchtet den Ball unhaltbar zum 2:0 ins lange Eck. Nach aktuellem Spielstand steht der LASK im Achtelfinale der Europa League.

Die Startaufstellung des LASK:

Die Startaufstellung von Alkmaar: