Lange hat es nicht gedauert, bis es erstmals klingelte: Salzburg kassierte gegen Celtic Glasgow nach nur zwei Minuten das erste Gegentor, konnte das Spiel in Hälfte zwei dank der Tore von Dabbur (2) und Minamino aber vorerst drehen. Hier sind Sie live dabei!

Dabbur (rechts) traf für Salzburg zum 1:1 © GEPA pictures

Hier geht's zum Liveticker!

Nach dem 3:2-Auftaktsieg in der Europa League bestreitet Salzburg heute gegen Celtic Glasgow sein zweites Gruppenspiel in der Gruppe B. Gegen die Schotten haben die Mozartstädter gute Erinnerungen: Vor vier Jahren feierte man gegen Glasgow - ebenfalls in der Europa Leauge - einen 3:1-Auswärtssieg und holte zuhause ein 2:2.

Trainer Marco Rose, der vor dem Spiel als Ersatz für Julian Nagelsmann bei Hoffenheim ins Spiel gebracht wurde, schickt folgende Elf in das Heimspiel:

Walke; Lainer, Ramalho, Pongracic, Ulmer; Haidara, Samassekou, Schlager; Wolf; Minamino, Dabbur

