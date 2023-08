So hat sich Harry Kane sein Debüt für die Bayern nicht vorgestellt. Noch am selben Tag seiner Unterschrift beim deutschen Rekordmeister absolvierte der Brite seine ersten Einsatzminuten für die Münchner, wurde in der 63. Minute eingewechselt. Im Supercup, der in der Allianz Arena ausgetragen wurde, unterlagen die Bayern Pokalsieger Leipzig mit 0:3.

Alle drei Treffer des Spiel erzielte Dani Olmo. Bei den Bayern spielte Konrad Laimer von Beginn an, für Leipzig standen Xaver Schlager und Nicolas Seiwald in der Startformation.