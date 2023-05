Um 15.30 Uhr steigt in der deutschen Bundesliga das große Finale um die Meisterschaft im Fernduell zwischen Dortmund und Bayern München. Während die Bayern bei Köln gewinnen und gleichzeitig auf einen Umfaller der Dortmunder gegen Mainz hoffen müssen, wird beim BVB alles für die Meisterfeier vorbereitet.

Kommentiert wird das Spiel der Schwarz-Gelben gegen die Mainzer von Wolff Fuss. Und für den 46-Jährigen wird es eine schwierige Angelegenheit, denn: Fuss trauert um seinen langjährigen Assistenten Michael Morhardt, der im Alter von 55 Jahren überraschend verstorben ist. Das hat der ehemalige Kommentator, Jörg Dahlmann, auf Instagram bekannt gegeben. "Ein Mensch ist von uns gegangen, der vielleicht mein bester Freund war", sagt Dahlmann in einem Video. Wie die "Bild" berichtet, erlitt Morhardt im Mallorca-Urlaub einen Herzinfarkt. "Ich bin erschüttert. Seit fast 20 Jahren war er in den Stadien dieser Welt an meiner Seite. Als Assistent, als Redakteur, aber vor allem als Freund", wird Fuss zitiert. Auch heute in Dortmund wäre Morhardt an der Seite von Fuss im Einsatz gewesen.