Dortmund hat im Meisterschaftsfinale nur einen Gegner

Am Samstag fällt ab 15.30 Uhr die Entscheidung in der deutschen Bundesliga. Dortmund geht gegen Mainz mit zwei Punkten Vorsprung auf die in Köln spielenden Bayern ins Finale. Bei einem Sieg der Münchner muss auch die Borussia gewinnen.