Nach einem kurzfristigen Krisengipfel mit dem Oberösterreicher und Sportvorstand Markus Krösche sei die Entscheidung gefallen, berichtete die Zeitung am späten Montagabend. Glasner solle bis zum Pokal-Finale am 3. Juni gegen RB Leipzig im Amt bleiben.

Der 48-Jährige hat bei der Eintracht noch einen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag. In der Vorsaison hatte Glasner mit dem Club die Europa League gewonnen und damit den erstmaligen Einzug in die Champions League vollbracht. Ein Jahr später erfolgt die vorzeitige Trennung. In Frankfurt gelten Dino Toppmöller und Salzburgs Coach Matthias Jaissle als Anwärter auf eine mögliche Nachfolge. Auch Sturm-Trainer Christian Ilzer wurde genannt. Toppmöller gilt als Topkandidat auf den Posten, der ehemalige Co-Trainer von Julian Nagelsmann soll bereits Gespräche mit der sportlichen Führung der Eintracht geführt haben.

Aktuell steckt der Traditionsclub in der Krise. Zehn Runden sind die Frankfurter schon sieglos, in der Bundesliga stehen sie drei Spiele vor Saisonende nur auf dem neunten Platz. Beim 1:3 bei Hoffenheim verlor Glasner am Wochenende die Beherrschung. Auf dem Rasen sah er für eine Undiszipliniertheit die Rote Karte, in der Pressekonferenz setzte er zu einer Wutrede an. Vorstandssprecher Axel Hellmann bezeichnete den Auftritt am Tag danach als unpassend.

Die Eintracht wollte im Frühjahr den Vertrag mit Glasner noch über 2024 hinaus verlängern. Im Hintergrund soll es laut "Bild" aber nach wie vor Unstimmigkeiten mit Krösche über die Kadergestaltung geben. Nach Ansicht des Trainers ist der Kader nicht ausreichend gut besetzt, um die vom Verein erwartete Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb über die Liga zu erreichen.

"Austrudeln lassen ist nicht akzeptabel"

Mit einem Pokal-Triumph und dem damit verbundenen Sprung in die Europa League könnte die Eintracht die Saison retten und Glasner mit einer weiteren Trophäe gehen. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass es vor dem Finale doch noch zum großen Knall kommt. "Wir können nicht akzeptieren, dass wir die Saison austrudeln lassen", mahnte Hellmann unlängst. Misslingen auch die nächsten Auftritte gegen Mainz, bei Schalke und gegen Freiburg, könnte die Trennung noch vor dem Berlin-Endspiel vollzogen werden.