Eintracht Frankfurts Athletiktrainer Martin Spohrer hat sich für eine verbale Entgleisung im Internet gegen Hoffenheims Profi Christoph Baumgartner entschuldigen müssen. "Hiermit möchte ich mich ausdrücklich für meinen Tweet nach der Elfmetersituation im Spiel gestern in Hoffenheim entschuldigen! So etwas darf mir unter keinen Umständen passieren und war unprofessionell!", schrieb Spohrer am späten Sonntagabend bei Twitter.

Nachdem Österreichs Nationalspieler Christoph Baumgartner beim 3:1 der TSG über Frankfurt einen Elfmeter herausgeholt hatte, beleidigte Spohrer den Profi am Samstag via Twitter, indem er auch "HRNSHN!" schrieb. Eine Aneinanderreihung von Buchstaben, die nur wenig Interpretationsspielraum übrig lässt. Er löschte den Tweet später wieder. "Es geschah in der Erregung über einen nach meiner Einschätzung provozierten Strafstoß, was jedoch weder den Tweet noch die Wortwahl rechtfertigt, für die ich mich noch einmal ganz deutlich vor allem bei Christoph Baumgartner entschuldige!", schrieb Spohrer. Ob der Verein den Athletiktrainer sanktioniert, war zunächst offen.

Spohrer war nicht der einzige Eintracht-Beteiligte, der beim zehnten sieglosen Ligaspiel in Serie die Nerven verlor. Chefcoach Oliver Glasner hielt in der Pressekonferenz eine Wutrede, für die er sich später bei einem Journalisten entschuldigte. Frankfurt droht in der Bundesliga alle Saisonziele zu verspielen, hat am 3. Juni in Berlin gegen RB Leipzig aber die Chance auf den Titel im DFB-Pokal.